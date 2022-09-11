В Анапе проведут историческую реконструкцию гладиаторских боев
Уникальное мероприятие запланировали на курорте в рамках первых «Горгиппийских игр». С 21 по 25 сентября жителей и гостей курорта приглашают окунуться в атмосферу древней цивилизации.
Для всех гостей фестиваля в археологическом музее «Горгиппия» проведут историческую реконструкцию с гладиаторскими боями. Будет работать винодельня, ювелирная мастерская и театр. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по античным прическам.
На пляжном лаунже проведут мастер-классы по лепке из глины, созданию оберегов и венков. Также организуют лекции, игры, концерты инструментальной музыки и кинопоказы.
На центральной набережной и пляжах пройдут соревнования по бегу на длинные дистанции, троеборью, греко-римской борьбе, пляжному футболу, волейболу, баскетболу, самбо и другим видам спорта, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в «Горгиппийских играх» примут участие юные спортсмены из более чем 20 городов.
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