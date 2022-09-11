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В Анапе проведут историческую реконструкцию гладиаторских боев

Культура
11.09.2022 16:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-provedut-istoricheskuyu-rekonstruktsiyu-gladiatorskih-boev
В Анапе проведут историческую реконструкцию гладиаторских боев
Фото пресс-службы администрации Анапы

Уникальное мероприятие запланировали на курорте в рамках первых «Горгиппийских игр». С 21 по 25 сентября жителей и гостей курорта приглашают окунуться в атмосферу древней цивилизации.

Для всех гостей фестиваля в археологическом музее «Горгиппия» проведут историческую реконструкцию с гладиаторскими боями. Будет работать винодельня, ювелирная мастерская и театр. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по античным прическам.

На пляжном лаунже проведут мастер-классы по лепке из глины, созданию оберегов и венков. Также организуют лекции, игры, концерты инструментальной музыки и кинопоказы.

На центральной набережной и пляжах пройдут соревнования по бегу на длинные дистанции, троеборью, греко-римской борьбе, пляжному футболу, волейболу, баскетболу, самбо и другим видам спорта, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в «Горгиппийских играх» примут участие юные спортсмены из более чем 20 городов.

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