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В Сочи 15-летний подросток на мопеде попал под колеса иномарки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-15-letnij-podrostok-na-mopede-popal-pod-kolesa-inomarki
В Сочи 15-летний подросток на мопеде попал под колеса иномарки
Фото t.me/gibddsochi

Авария произошла 14 апреля в 11:53 на улице Гагарина в районе дома № 23 в Центральном районе Сочи.

По предварительным данным, водитель автомобиля Zeekr выезжал со второстепенной дороги и не пропустил мопед Yamaha, которым управлял 15-летний подросток.

В результате ДТП подросток получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ГИБДД напомнили, что мопедом можно управлять с 16 лет после курса обучения в автошколе и получения водительского удостоверения категории «М», сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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