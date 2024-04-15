В Сочи 15-летний подросток на мопеде попал под колеса иномарки

Авария произошла 14 апреля в 11:53 на улице Гагарина в районе дома № 23 в Центральном районе Сочи.

По предварительным данным, водитель автомобиля Zeekr выезжал со второстепенной дороги и не пропустил мопед Yamaha, которым управлял 15-летний подросток.

В результате ДТП подросток получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ГИБДД напомнили, что мопедом можно управлять с 16 лет после курса обучения в автошколе и получения водительского удостоверения категории «М», сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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