Машина сбила 15-летнего подростка на мопеде в Гулькевичском районе

Авария произошла 8 апреля около 8:00 на одной из дорог села Отрадо-Ольгинского.

По предварительным данным, 71-летний водитель автомобиля Mitsubishi Space Wagon столкнулся с мопедом «Альфа», которым управлял 15-летний подросток. В результате ДТП подросток получил травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД также отметили, что с наступление весны учащаются случаи ДТП с несовершеннолетними водителями, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Гулькевичскому району в Telegram.

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