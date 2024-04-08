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Машина сбила 15-летнего подростка на мопеде в Гулькевичском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mashina-sbila-15-letnego-podrostka-na-mopede-v-gulkevichskom-rajone
Машина сбила 15-летнего подростка на мопеде в Гулькевичском районе
Фото t.me/ogibddgul

Авария произошла 8 апреля около 8:00 на одной из дорог села Отрадо-Ольгинского.

По предварительным данным, 71-летний водитель автомобиля Mitsubishi Space Wagon столкнулся с мопедом «Альфа», которым управлял 15-летний подросток. В результате ДТП подросток получил травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД также отметили, что с наступление весны учащаются случаи ДТП с несовершеннолетними водителями, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Гулькевичскому району в Telegram.

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