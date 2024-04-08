«КАМАЗ» насмерть сбил велосипедиста в Ейском районе

Смертельное ДТП произошло 7 апреля около 22:30 на 222 км+900 м трассы «Краснодар — Ейск».

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» ехал из Ейска в сторону поселка Щербиновского. Он сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

В результате аварии водитель велосипеда скончался на месте от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка, личность велосипедиста устанавливается, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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