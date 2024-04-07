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Мотоциклист протаранил иномарку в пригороде Краснодара, пострадали два человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-protaranil-inomarku-v-prigorode-krasnodara-postradali-dva-cheloveka?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Мотоциклист протаранил иномарку в пригороде Краснодара, пострадали два человека
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла днем 6 апреля на дороге Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, 22-летний водитель мотоцикла Honda не выдержал и врезался в ехавшую впереди BMW. В результате столкновения травмы получили мотоциклист и его 20-летняя пассажирка, их госпитализировали.

«Предварительно установлено, что водитель мотоцикла не имел категории, позволяющей управлять мототехникой. Госавтоинспекция Кубани напоминает водителям мототранспорта о строгом соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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