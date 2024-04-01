В Кропоткине в ДТП погиб 37-летний байкер
Происшествия
01.04.2024 11:54
Смертельная авария произошла 1 апреля в 9:50 на перекрестке проспекта Ворошилова и улицы Розы Люксембург в Кропоткине.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lifan при выезде со второстепенной дороги не пропустил мотоцикл Racer, которым управлял 37-летний мужчина.
В результате ДТП водитель мотоцикла погиб. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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