В Кропоткине в ДТП погиб 37-летний байкер

Смертельная авария произошла 1 апреля в 9:50 на перекрестке проспекта Ворошилова и улицы Розы Люксембург в Кропоткине.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lifan при выезде со второстепенной дороги не пропустил мотоцикл Racer, которым управлял 37-летний мужчина.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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