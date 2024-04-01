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В Кропоткине в ДТП погиб 37-летний байкер

Происшествия
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В Кропоткине в ДТП погиб 37-летний байкер
Фото t.me/wcups/10296

Смертельная авария произошла 1 апреля в 9:50 на перекрестке проспекта Ворошилова и улицы Розы Люксембург в Кропоткине.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lifan при выезде со второстепенной дороги не пропустил мотоцикл Racer, которым управлял 37-летний мужчина.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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