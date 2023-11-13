В Сочи 14 ноября ожидаются ливни и сильный ветер

Из-за ухудшения погодных условий в Краснодарском крае с 14 ноября объявили штормовое предупреждение.

По прогнозу синоптиков, в первой половине дня в Сочи пройдут сильные дожди, местами с грозой. Кроме того, юго-восточный ветер усилится и перейдет в северо-западный, порывы достигнут 15-20 м/с.

По поручению мэра Сочи все службы города будут работать в усиленном режиме. Жителям и гостям курорта рекомендовали не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами, а также воздержаться от отдыха у воды. При возникновении ЧС необходимо звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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