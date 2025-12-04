В Сочи 14-летний школьник на мопеде сбил на дороге сверстницу, оба в больнице

Авария, в которой пострадали двое несовершеннолетних, произошла 3 декабря около 19:00 на улице Апшеронской.

По предварительным данным, 14-летний мальчик ехал на мопеде марки Yamaha без прав — водительское удостоверение не получал. На улице Апшеронской он сбил 13-летнюю девочку, которая шла по проезжей части, хотя рядом находился тротуар. Светоотражающих элементов на одежде девочки не было.

В результате ДТП оба подростка получили травмы. Их госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

