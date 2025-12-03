В Северной Осетии три машины врезались в одну корову, один водитель погиб

Авария произошла 2 декабря около 21:30 на 9 км автодороги Владикавказ — Чикола — Лескен 2.

По предварительным данным, 55-летний мужчина за рулем автомобиля Volkswagen ехал со стороны Владикавказа в направлении станицы Архонской и врезался в корову, после того на животное наехал еще один 55-летний мужчина за рулем автомобиля Lada Granta, двигавшийся в том же направлении.

Третьим участником аварии стал 52-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz. Мужчина тоже въехал в корову. Выжила ли корова, не сообщается.

В результате ДТП спустя примерно 15 минут водителю Mercedes стало плохо, мужчина скончался, предварительной причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщает пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Читайте также: в Армавире пьяный водитель без прав врезался в иномарку, пострадали двое.

Подпишись, здесь всегда интересно.