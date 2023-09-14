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В Сочи 14-летний подросток на питбайке сбил 12-летнего ребенка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-14-letnij-podrostok-na-pitbajke-sbil-12-letnego-rebenka
В Сочи 14-летний подросток на питбайке сбил 12-летнего ребенка
Фото t.me/gibddsochi

Авария произошла 13 сентября в 15:05 на улице Мясникяна в Адлерском районе Сочи. Оба несовершеннолетних госпитализированы.

По предварительным данным, 14-летний водитель питбайка Kayo ехал не выбрал безопасную скорость и сбил 12-летнего пешехода. В результате ДТП водителя и пешехода госпитализировали.

Родителям подростка грозит административная ответственность. Питбайк поместят на спецстоянку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает ГИБДД УВД по Сочи.

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