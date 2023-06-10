В Сочи 10 июня ожидаются дожди с грозами

Погода испортится ближе к вечеру. Все городские службы работают в усиленном режиме.

По прогнозу синоптиков, вечером и до конца суток 10 июня, а также ночью и утром 11 июня в Сочи ожидаются местами сильный дождь и гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и гостям курорта рекомендуют соблюдать меры безопасности, во время грозы отказаться от отдыха у воды.

В случае возникновения ЧС следует звонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае до 12 июня объявили штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках. По прогнозу синоптиков, на Кубани резко ухудшится погода — пройдут сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.