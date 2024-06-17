В Сочи 10 дней ищут пропавшего 36-летнего жителя Екатеринбурга

Поиски 36-летнего жителя Екатеринбурга Александра Кузнецова, который приехал в Сочи и пропал, ведутся с 7 июня.

По данным СМИ, мужчину видели в 5:00 7 июня на железнодорожном вокзале в Адлере. Житель Екатеринбурга направлялся в сторону автобусной остановки, чтобы доехать до аэропорта. Там мужчина должен был сесть на рейс «Уральских авиалиний» и вылететь домой. Но регистрацию на самолет он так и не прошел.

Известно, что мужчина в последний раз выходил на связь со своими знакомыми в день пропажи — он отправил сообщение коллеге в WhatsApp.

Родственники пропавшего мужчины считают, что он мог проспать свою остановку, а затем выйти из автобуса и поймать попутку, чтобы успеть на рейс.

Также выяснилось, что пропавший в 17:27 из Адлера звонил в службу спасения 112. В течение двух минут на горячей линии ему не ответили, после этого с телефона мужчины звонков не было. Родственники вели поиски в окрестностях аэропорта Сочи, но мужчину так и не нашли.

В день исчезновения Александр Кузнецов был одет в светло-синюю футболку, темно-синие джинсы, черные кроссовки, с собой у него была черная спортивная сумка, пишет портал Е1.RU.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили информацию о том, что полиция Сочи разыскивает пропавшего мужчину.

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