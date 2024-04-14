В Сочи 1 мая откроют пляжи на главных городских набережных

Глава Сочи Алексей Копайгородский утром 14 апреля оценил подготовку пляжей Хостинского и Центрального районов курорта к летнему сезону.

Глава Сочи посетил пляжи от Приморской набережной до площади Южного мола. Здесь расположен любимый у жителей и туристов променад длиной более 2 км.

«Необходимо добавить озеленения, максимально открыть вид на море. Обновим парапет и архитектурные элементы, также приведем в порядок лестничные спуски, ведущие к набережной. Проконтролируем стиль оформления объектов и предприятий на берегу», — сказал Алексей Копайгородский.

Во всех районах курорта на пляжах идет подготовка к летнему курортному сезону. Необходимый инвентарь и оборудование уже закуплены. Водолазы исследуют морское дно, матросы-спасатели проходят дополнительное обучение.

В Сочи основные пляжи на главных городских набережных откроют 1 мая, а к 1 июня на курорте откроются все пляжи — в этом сезоне их будет более 170, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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