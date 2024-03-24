В Центральном районе Сочи к летнему сезону подготовят 19 пляжей

Об этом стало известно на совещании по развитию пляжных территорий Центрального района, которое провел мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К лету в Сочи откроют обновленный муниципальный пляж «Ривьера». Он объединит сразу три пляжа в Центральном районе. Сейчас завершается третий этап благоустройства, которое охватило более 5 га общественных пространств от Ривьерского моста до берега моря. Тут обустроили многоуровневый сквер и видовые амфитеатры. В будущем появятся спортплощадки и зоны для семейного отдыха. Сеть пешеходных маршрутов дополнит променад на левом берегу реки Сочи.

«Все этапы благоустройства пляжа «Ривьера» и прилегающих к нему территорий сформировали крупную общегородскую парковую зону на левом берегу реки Сочи, которая входит в наш проект «Две реки – одно море». Всего в Центральном районе Сочи в летнем курортном сезоне для отдыха наших жителей и гостей будет подготовлено 19 пляжных территорий. В их развитие привлечено более 400 млн рублей. Это без учета работ по комплексной реконструкции Приморской набережной», — сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава города поручил организовать в сезон на каждой пляжной территории мероприятия для проведения досуга и занятий спортом, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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