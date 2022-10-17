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В следовавшем в Краснодар поезде на пассажирку упал топор, его владельца оштрафовали на 30 тыс. рублей

Происшествия
17.10.2022 11:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sledovavshem-v-krasnodar-poezde-na-passazhirku-upal-topor-ego-vladeltsa-oshtrafovali-na-30-tys-rublej
В следовавшем в Краснодар поезде на пассажирку упал топор, его владельца оштрафовали на 30 тыс. рублей

Инцидент произошел в апреле 2021 года в купе поезда Москва — Краснодар на станции Лиски Воронежской области. Суд по этому делу состоялся в октябре.

Женщина с сыном ехала в одном купе с туристами из организованной тургруппы. Ночью пассажирка доставала с верхней полки плед. В этот момент ей на лицо упал топор. В результате пострадавшая получила гематому под глазом.

По возвращении домой женщина обратилась в полицию. Выяснилось, что топор принадлежал туристической группе. Туристы положили его на верхнюю полку, не упаковав. В возбуждении уголовного дела отказали, так как у владельцев топора отсутствовал злой умысел нанести травму пассажирке.

Пострадавшая подала иск в суд и потребовала компенсации морального вреда в размере 150 тыс. рублей. Суд пришел к выводу, что причиной травмы действительно послужило несоблюдение требований перевозки. После этого иск удовлетворили частично, руководителя тургруппы обязали выплатить пострадавшей 30 тыс. рублей, пишет «МК».

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