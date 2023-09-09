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В Славянском районе завершают благоустройство парка по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-slavyanskom-rajone-zavershayut-blagoustrojstvo-parka-po-natsproektu
В Славянском районе завершают благоустройство парка по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Зеленую зону площадью более 10 тыс. кв. м в Гвардейском переулке в хуторе Беликов Кировского сельского поселения реконструируют по нацпроекту «Жилье и городская среда».

По словам замминистра ТЭК и ЖКХ Дениса Сорокалетова, в парке уже появилась новая детская площадка с безопасным резиновым покрытием и игровыми комплексами.

«Для любителей спорта организована универсальная спортивная зона с футбольным полем и площадкой для самостоятельных упражнений на современных уличных тренажерах», — добавил замминистра.

Парк оснастили современной системой уличного освещения, поставили скамейки, проложили велосипедную дорожку со специальным покрытием. Кроме того, заде высадят еще деревья.

В этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» на Кубани благоустраивают 142 парка, сквера и набережных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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