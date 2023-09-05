Благоустройство парка по нацпроекту завершают в Ленинградском районе

Зеленую зону в хуторе Коржи благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На территории уже установили бордюры и уложили тротуарную плитку, а также выполнили работы по планировке.

«Уложили резиновые покрытия на детской игровой площадке и в спортивной зоне. Обновление парка выполнили на 98%», — рассказал заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Денис Сорокалетов.

Кроме того, в парке уже разместили почти все малые архитектурные формы.

Всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом году в регионе благоустраивают 142 общественные территории — парки, скверы, набережные, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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