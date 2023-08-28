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Плитка, светильники и скульптуры: в Приморско-Ахтарске завершают благоустройство набережной

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/plitka-svetilniki-i-skulptury-v-primorsko-ahtarske-zavershayut-blagoustrojstvo-naberezhnoj
Плитка, светильники и скульптуры: в Приморско-Ахтарске завершают благоустройство набережной
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Благоустройство территории на улице Набережной — от улицы Горшковой и до Пролетарской выполнили на 95%.

«Завершены работы по укладке тротуарной плитки и устройству бортовых камней, облицовке парапетов, лестниц и мест отдыха. Установлены анималистические композиции», — сообщил замминистра ТЭК и ЖКХ региона Денис Сорокалетов.

Подрядчик заканчивает установку ограждений набережной, малых архитектурных форм и монтаж уличных светильников. Кроме того, территорию позже озеленят.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в 2023 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» на Кубани приводят в порядок 142 общественные территории, в числе которых парки, скверы, набережные, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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