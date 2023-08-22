Памятник героям спецоперации установили в Приморско-Ахтарске

Монумент открыли в сквере на центральной улице города в честь Дня флага России.

Памятник бойцу СВО создал кубанский скульптор Георгий Ткемаладзе. Он изобразил его в полный рост, в экипировке и с оружием в руках. Жители города возлагают к скульптуре красные гвоздики.

Как подчеркнул глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко, памятник представляет собой собирательный образ героя СВО, защищающего Родину и интересы страны.

«Наш район активно помогает фронту — отправили более 60 т гуманитарной помощи, общественники изготавливают маскировочные сети, работают благотворительные фонды», — рассказал Бондаренко.

В празднике в Приморско-Ахтарске поучаствовали ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие 960 гвардейского авиационного штурмового полка, а также бойцы СВО и их семьи. Помимо этого, приняли участие общественники, депутаты, юнармейцы, представители предприятий и организаций.

«Многие героически показали себя на поле боя и были удостоены высоких наград. В Краснодарском крае регулярно открываются памятники, мемориальные и музейные уголки, стенды, Парты Героев, таблички в честь участников спецоперации» — отметил замгубернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Героям спецоперации посвятили уже несколько памятников, которые открыли на Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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