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В Славянском районе водитель «Нивы» насмерть переехал сидящего на дороге мужчину

Происшествия
02.11.2022 12:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-slavyanskom-rajone-voditel-nivy-nasmert-pereehal-sidyashhego-na-doroge-muzhchinu
В Славянском районе водитель «Нивы» насмерть переехал сидящего на дороге мужчину
Фото УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло 1 ноября в 18:30 в поселке Прибрежном.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-21213 наехал на 59-летнего мужчину, сидящего на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Причина ДТП — нахождение пешехода без светоотражающих элементов на одежде на дороге в темное время суток без какой-либо цели.

В Госавтоинспекции напомнили, что пешеходы должны переходить дорогу только по пешеходным переходам. В случае их отсутствия — на перекрестках по линиям обочин или тротуаров, убедившись в безопасности.

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