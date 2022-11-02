В Славянском районе водитель «Нивы» насмерть переехал сидящего на дороге мужчину
Смертельное ДТП произошло 1 ноября в 18:30 в поселке Прибрежном.
По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-21213 наехал на 59-летнего мужчину, сидящего на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
Причина ДТП — нахождение пешехода без светоотражающих элементов на одежде на дороге в темное время суток без какой-либо цели.
В Госавтоинспекции напомнили, что пешеходы должны переходить дорогу только по пешеходным переходам. В случае их отсутствия — на перекрестках по линиям обочин или тротуаров, убедившись в безопасности.
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