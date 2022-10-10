В Славянском районе в заказнике браконьеры выловили почти 50 рыб

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Четырех браконьеров задержали в заказнике Приазовском вечером 7 октября. Госинспекторы обнаружили нарушителей в темноте с помощью тепловизора.

На незаконный промысел на Главном Коллекторном сбросе в районе поселка Голубая Нива четверо мужчин отправились на надувных лодках. Они расставили в общей сложности более 900 м сетей. Добычей злоумышленников стали порядка 50 рыб. Среди них толстолобик, белый амур, карась, судак, пиленгас, окунь, сазан. Госинспекторы задержали нарушителей, когда те грузили улов в лодки. На месте составили протоколы, рыбу изъяли.

На подозреваемых завели уголовное дело. Им грозит штраф до 1 млн рублей, либо лишение свободы от двух до пяти лет.

Это задержание стало крупнейшим с начала года по числу нарушителей, количеству браконьерских снастей и добытой рыбе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФГБУ «Кавказский биосферный заповедник».

Всего с начала года на территории заказника провели 14 задержаний. С середины 2019 года — тогда заказник передали под управление Кавказскому заповеднику — возбудили 136 уголовных дел.

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