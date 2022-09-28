В Краснодарском крае будут судить браконьера за ловлю идущих на нерест креветок
Происшествия
28.09.2022 17:37
Рыбака с незаконным уловом задержали в Приморско-Ахтарском районе.
Следствие установило, что в июле 34-летнего житель района пришел к месту нереста креветок и при помощи запрещенных приспособлений выловил из Азовского моря более 1,5 тыс. особей Черноморской креветки. Ущерб превысил 145 тыс. рублей.
Возбудили уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов в особо крупном размере. Для возмещения ущерба имущество подозреваемого арестовали. Орудия лова изъяли. Расследование завершили, материалы дела передали в Приморско-Ахтарский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодарском крае осудили двоих браконьеров, выловивших рыбу на 420 тыс. рублей.
Популярные новости
- Не свой попутчик: кому и для чего нужна паника среди людей?
- В аэропорту Сочи самолет с пассажирами прервал взлет из-за технической неисправности
- В Северском районе 84-летний пенсионер умер в лесу, отправившись за кизилом
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- Казаки из отряда «Кубань» опровергли слова Александра Сладкова о проблемах со снабжением
- Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан