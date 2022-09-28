В Краснодарском крае будут судить браконьера за ловлю идущих на нерест креветок

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Рыбака с незаконным уловом задержали в Приморско-Ахтарском районе.

Следствие установило, что в июле 34-летнего житель района пришел к месту нереста креветок и при помощи запрещенных приспособлений выловил из Азовского моря более 1,5 тыс. особей Черноморской креветки. Ущерб превысил 145 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов в особо крупном размере. Для возмещения ущерба имущество подозреваемого арестовали. Орудия лова изъяли. Расследование завершили, материалы дела передали в Приморско-Ахтарский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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