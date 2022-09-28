В Краснодарском крае осудили двоих браконьеров, выловивших рыбу на 420 тыс. рублей
Происшествия
28.09.2022 12:13
Преступление пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, двое мужчин в возрасте 29 и 27 лет незаконно ловили рыбу в Щербиновском районе при помощи незаконных орудий для рыбалки. Ущерб от их деятельности превысил 420 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Щербиновский районный суд признал обвиняемых виновными и назначил им по 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года каждому. Суд обязал взыскать с браконьеров ущерб в полном объеме.
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