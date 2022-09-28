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В Краснодарском крае осудили двоих браконьеров, выловивших рыбу на 420 тыс. рублей

Происшествия
28.09.2022 12:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-osudili-dvoih-brakonerov-vylovivshih-rybu-na-420-tys-rublej
В Краснодарском крае осудили двоих браконьеров, выловивших рыбу на 420 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, двое мужчин в возрасте 29 и 27 лет незаконно ловили рыбу в Щербиновском районе при помощи незаконных орудий для рыбалки. Ущерб от их деятельности превысил 420 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Щербиновский районный суд признал обвиняемых виновными и назначил им по 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года каждому. Суд обязал взыскать с браконьеров ущерб в полном объеме.

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