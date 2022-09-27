В Краснодарском крае пограничники задержали браконьера, ловившего краснокнижную рыбу

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Житель станицы Бриньковской Приморско-Ахтарского района незаконно выловил 250 рыб. Среди них 40 штук оказались особо охраняемых видов.

Браконьер использовал сети длиной 140 м. С их помощью он выловил более 250 рыб различных пород, из которых 40 экземпляров видов, включенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Краснодарского края. Общий ущерб, нанесенный природе, составил около 300 тыс. рублей.

Во время любительской и спортивной рыбалки использование сетей запрещено, как и вылов краснокнижной рыбы. Также добыча судака в азовских лиманах Краснодарского края, включая лиманы Ейский, Бейсугский, Ахтарский, Курчанский и Большой Ахтанизовский, в Азовском море и в Таганрогском заливе запрещена в течение всего года.

За нарушения рыбаков могут привлечь к административной или уголовной ответственности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

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