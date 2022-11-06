В Славянском районе в массовом ДТП погибли двое человек
Смертельная авария произошла 5 ноября около 16:00 на автодороге «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк».
По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Nissan не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Daihatsu, который ехал в попутном направлении. После столкновения Daihatsu вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Scania. От удара грузовик вылетел на встречку и врезался в автомобиль Toyota.
В результате аварии 50-летний водитель Toyota и его пассажирка скончались на месте от полученных травм. Водители автомобилей Scania и Daihatsu получили травмы, их госпитализировали в Славянскую ЦРБ.
На месте происшествия работали полицейские и спасатели, пишет газета «Заря Кубани» со ссылкой на ОГИБДД ОМВД по Славянскому району.
Читайте также: в Сочи в массовом ДТП с четырьмя легковушками пострадали пять человек.
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Краснодаре загорелся магазин рядом с пекарней на улице Нахимова
- В Сочи открыли движение по участку трассы А-147, затопленному после ливня
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Сезон фонтанов в Краснодаре завершился
- Через Керченскую паромную переправу перевезли более 25,5 тыс. пассажиров