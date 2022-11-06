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В Славянском районе в массовом ДТП погибли двое человек

Происшествия
06.11.2022 09:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-slavyanskom-rajone-v-massovom-dtp-pogibli-dvoe-chelovek
В Славянском районе в массовом ДТП погибли двое человек
Фото газеты "Заря Кубани"

Смертельная авария произошла 5 ноября около 16:00 на автодороге «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк».

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Nissan не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Daihatsu, который ехал в попутном направлении. После столкновения Daihatsu вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Scania. От удара грузовик вылетел на встречку и врезался в автомобиль Toyota.

В результате аварии 50-летний водитель Toyota и его пассажирка скончались на месте от полученных травм. Водители автомобилей Scania и Daihatsu получили травмы, их госпитализировали в Славянскую ЦРБ.

На месте происшествия работали полицейские и спасатели, пишет газета «Заря Кубани» со ссылкой на ОГИБДД ОМВД по Славянскому району.

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