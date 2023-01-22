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В Славянском районе в 2023 году реконструируют парк

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-slavyanskom-rajone-v-2023-godu-rekonstruiruyut-park
В Славянском районе в 2023 году реконструируют парк
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Парк в поселке Совхозном благоустроят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас тротуары и пешеходные дорожки, расположенные на его территории, разрушены.

«На территории расположена летняя площадка с малыми архитектурными формами, которые устарели и требуют замены. Было принято решение благоустроить эту территорию в текущем году» — рассказал замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Дунаев.

В рамках реконструкции в парке поселка Совхозного главный вход устроят в виде многоуровневых клумб из стен со ступенями, ведущими вглубь зеленой зоны. Два других входа оформят клумбами.

На территории парка создадут спортплощадку с тренажерами, детская площадка. В проекте предусмотрели зону отдыха с лабиринтом из кустарника. По периметру зеленой зоны будет беговая дорожка. Для отдыха также предусмотрели беседки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Славянском районе в 2023 году появится новый парк. Современную территорию создадут в хуторе Беликов около сельского клуба в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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