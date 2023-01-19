В Славянском районе в 2023 году появится новый парк

Современную общественную территорию создадут в хуторе Беликов около сельского клуба в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«На территории свыше 10 тыс. кв. м установят детскую игровую площадку с резиновым покрытием, универсальную спортивную площадку и зону с уличными тренажерами», — рассказал замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Дунаев.

Он добавил, что для создания комфортных условий на территории парка дополнительно высадят деревья. Кроме того, в зеленой зоне установят скамейки с навесами и обустроят велодорожку.

Всего в рамках профильного нацпроекта в текущем году в регионе благоустроят 140 зон отдыха, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: парк в Ленинградском районе благоустроят в 2023 году. Общественную территорию реконструируют в хуторе Коржи по нацпроекту «Жилье и городская среда».