В Славянском районе в 2023 году появится новый парк
Современную общественную территорию создадут в хуторе Беликов около сельского клуба в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
«На территории свыше 10 тыс. кв. м установят детскую игровую площадку с резиновым покрытием, универсальную спортивную площадку и зону с уличными тренажерами», — рассказал замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Дунаев.
Он добавил, что для создания комфортных условий на территории парка дополнительно высадят деревья. Кроме того, в зеленой зоне установят скамейки с навесами и обустроят велодорожку.
Всего в рамках профильного нацпроекта в текущем году в регионе благоустроят 140 зон отдыха, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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