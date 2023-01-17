Парк в Ленинградском районе благоустроят в 2023 году

Общественную территорию реконструируют в хуторе Коржи по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Парк оборудуют игровыми площадками для детей и зоной для отдыха и занятия спортом. Кроме того, там установят лавочки и диван-качели, а также создадут селфи-зоны и площадку для барбекю.

«Реализация национального проекта позволяет создавать современные, отвечающие пожеланиям жителей, места притяжения, которые становятся востребованными для встреч и проведения досуга», — рассказал замминистра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Дунаев.

Всего в 2023 году по нацпроекту на Кубани благоустроят 140 зон отдыха, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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