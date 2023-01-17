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Общественную территорию благоустроят в Темрюкском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/obshhestvennuyu-territoriyu-blagoustroyat-v-temryukskom-rajone
Общественную территорию благоустроят в Темрюкском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Участок, прилегающий к новому зданию врача общей практики, приведут в порядок в поселке Кучугуры на улице Рабочей.

В офисе врача общей практики в настоящее время идут внутренние отделочные работы. Завершить их планируют до конца января. После этого приступят к благоустройству территории, закончить которое собираются в третьем квартале текущего года.

Согласно дизайн-проекту, территорию дополнительно озеленят, обустроят уличное освещение, уложат пешеходные дорожки, установят лавочки и перголы.

За прошлый год в регионе благоустроили 221 зону отдыха. Работы выполнили по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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