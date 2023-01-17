Общественную территорию благоустроят в Темрюкском районе
Общество
17.01.2023 13:46
Участок, прилегающий к новому зданию врача общей практики, приведут в порядок в поселке Кучугуры на улице Рабочей.
В офисе врача общей практики в настоящее время идут внутренние отделочные работы. Завершить их планируют до конца января. После этого приступят к благоустройству территории, закончить которое собираются в третьем квартале текущего года.
Согласно дизайн-проекту, территорию дополнительно озеленят, обустроят уличное освещение, уложат пешеходные дорожки, установят лавочки и перголы.
За прошлый год в регионе благоустроили 221 зону отдыха. Работы выполнили по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: по нацпроекту благоустроят сквер в Динском районе.
Популярные новости
- Подорожание проезда в Краснодаре: где, на сколько и почему?
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- В горах Сочи ожидается сход лавин
- Четыре секции нового моста в районе «Ривьеры» установили в Сочи
- «Заповедный объектив»: Кавказский заповедник приглашает принять участие в фотоконкурсе
- Мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском