По нацпроекту благоустроят сквер в Динском районе

Общественную территорию на пересечении улиц Советской и Красной в станице Старомышастовской благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В обновленном сквере появятся детская площадка и площадка для воркаута с прорезиненным покрытием. Рядом с Домом культуры планируют построить уличную сцену для проведения мероприятий. Также обустроят прогулочные дорожки, уложат газон и установят малые архитектурные формы.

Всего в текущем году по нацпроекту «Жилье и городская среда» на Кубани планируют обновить 140 зон отдыха, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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