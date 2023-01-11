Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

По нацпроекту благоустроят сквер в Динском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/po-natsproektu-blagoustroyat-skver-v-dinskom-rajone
По нацпроекту благоустроят сквер в Динском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общественную территорию на пересечении улиц Советской и Красной в станице Старомышастовской благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В обновленном сквере появятся детская площадка и площадка для воркаута с прорезиненным покрытием. Рядом с Домом культуры планируют построить уличную сцену для проведения мероприятий. Также обустроят прогулочные дорожки, уложат газон и установят малые архитектурные формы.

Всего в текущем году по нацпроекту «Жилье и городская среда» на Кубани планируют обновить 140 зон отдыха, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Новопокровском районе благоустроят территорию Дома культуры.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья выросла на 45% на Кубани в 2023 году
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья выросла на 45% на Кубани в 2023 году
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
СК начал проверку после инцидентов с падением лифта в одной из многоэтажек Краснодара
СК начал проверку после инцидентов с падением лифта в одной из многоэтажек Краснодара
Проект аквапарка на Затоне в Краснодаре временно заморозили
Проект аквапарка на Затоне в Краснодаре временно заморозили
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  2. Более 6,3 тыс. вопросов пришло на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева
  3. В Краснодаре привлекут к ответственности УК многоэтажки, в которой сорвался лифт
  4. Направила на себя пистолет: СК проверяет обстоятельства гибели девушки в Крымском районе
  5. Завершен ремонт крупного прорыва на магистральном водоводе в Сочи
  6. Голая женщина с религиозной литературой в мороз бегала в центре Краснодара
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях