По нацпроекту благоустроят сквер в Динском районе
Общество
11.01.2023 12:20
Общественную территорию на пересечении улиц Советской и Красной в станице Старомышастовской благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
В обновленном сквере появятся детская площадка и площадка для воркаута с прорезиненным покрытием. Рядом с Домом культуры планируют построить уличную сцену для проведения мероприятий. Также обустроят прогулочные дорожки, уложат газон и установят малые архитектурные формы.
Всего в текущем году по нацпроекту «Жилье и городская среда» на Кубани планируют обновить 140 зон отдыха, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Новопокровском районе благоустроят территорию Дома культуры.
Популярные новости
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- Более 6,3 тыс. вопросов пришло на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева
- В Краснодаре привлекут к ответственности УК многоэтажки, в которой сорвался лифт
- Направила на себя пистолет: СК проверяет обстоятельства гибели девушки в Крымском районе
- Завершен ремонт крупного прорыва на магистральном водоводе в Сочи
- Голая женщина с религиозной литературой в мороз бегала в центре Краснодара