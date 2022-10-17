В Славянском районе прошел круглый стол для представителей МСП и самозанятых

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В рамках мероприятия представители целевых институтов поддержки малого и среднего бизнеса рассказали о действующих на Кубани мерах поддержки.

По словам главы департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василия Воробьева, подобные встречи помогают органам власти узнать о проблемах бизнеса, а также проинформировать о действующих мерах господдержки.

Он отметил, что в настоящее время в крае существует многоуровневая инфраструктура помощи бизнесу.

На заседании о возможностях для роста и расширения рассказали представители Фондов микрофинансирования, развития бизнеса и развития инноваций Краснодарского края.

Одной из важнейших тем для предпринимателей Славянского района стали программы льготного кредитования. Специалист Фонда микрофинансирования рассказал о запуске пяти новых займов. Среди них «Бизнес-Ипотека». По нему можно получить до 5 млн рублей по льготной ставке 6% годовых. Также действует микрозаем «Сделано на Кубани». Обладатели знака качества могут получить на создание фирменных магазинов до 5 млн рублей под 1-2%.

В рамках круглого стола обсудили возможность для малоимущих заключить соцконтракт. Он позволяет начинающим ИП и самозанятым на безвозмездной основе получить субсидию до 350 тыс. рублей. Их можно направить на аренду помещения, закупку оборудования или материалов. Кроме того, можно дополнительно получить до 30 тыс. рублей на профпереподготовку или повышение квалификации.

Успешной практикой предпринимательства поделились руководители ООО «Белара», антикафе «Инадзума» и фотостудии.

Мероприятие провели по инициативе администрации Славянского района при участии ЗСК и краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: молодые предприниматели Краснодарского края представили проекты на инвестиционной сессии.