Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Молодые предприниматели Краснодарского края представили проекты на инвестиционной сессии

Общество
16.10.2022 13:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/molodye-predprinimateli-krasnodarskogo-kraya-predstavili-proekty-na-investitsionnoj-sessii
Молодые предприниматели Краснодарского края представили проекты на инвестиционной сессии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Инвестиционная сессия прошла в рамках всероссийского проекта Росмолодежи. Свои проекты экспертам и инвесторам презентовали молодые предприниматели. Возраст участников — от 14 до 35 лет.

В мероприятии приняли участие предприниматели из Краснодарского края и других южных регионов. Все они перед этим прошли дистанционное обучение публичным выступлениям.

«Уверен, многие из бизнес-инициатив будут реализованы. Мне понравился проект, связанный с обучением финансовой грамотности и гибким навыкам», — отметил инвестор и эксперт мероприятия Георгий Величко.

По итогам инвестиционной сессии трое молодых предпринимателей получили денежные призы от инвестиционного фонда «ISLA». В их числе проект модульной пасеки и реализации натуральных продуктов Николая Гетьманова, интеллектуальные квизы о кино, представленные Игорем Юрченко. А также онлайн-школа для детей «Чему не учат в школе» Александра Пошвина.

Федеральное агентство по делам молодежи реализует «Инвестиционные сессии» в 30 городах РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: для предпринимателей Краснодарского края проведут онлайн-форум «Стратегии будущего 2.0».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
В Краснодаре завершился прием заявок от кандидатов на должность мэра города
В Краснодаре завершился прием заявок от кандидатов на должность мэра города
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  2. Паромы на Керченской переправе будут работать после восстановления Крымского моста
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Новороссийске спасатели больше двух часов бормашиной спиливали гайку с пальца 5-летней девочки
  5. В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях