Молодые предприниматели Краснодарского края представили проекты на инвестиционной сессии

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Инвестиционная сессия прошла в рамках всероссийского проекта Росмолодежи. Свои проекты экспертам и инвесторам презентовали молодые предприниматели. Возраст участников — от 14 до 35 лет.

В мероприятии приняли участие предприниматели из Краснодарского края и других южных регионов. Все они перед этим прошли дистанционное обучение публичным выступлениям.

«Уверен, многие из бизнес-инициатив будут реализованы. Мне понравился проект, связанный с обучением финансовой грамотности и гибким навыкам», — отметил инвестор и эксперт мероприятия Георгий Величко.

По итогам инвестиционной сессии трое молодых предпринимателей получили денежные призы от инвестиционного фонда «ISLA». В их числе проект модульной пасеки и реализации натуральных продуктов Николая Гетьманова, интеллектуальные квизы о кино, представленные Игорем Юрченко. А также онлайн-школа для детей «Чему не учат в школе» Александра Пошвина.

Федеральное агентство по делам молодежи реализует «Инвестиционные сессии» в 30 городах РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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