Для предпринимателей Краснодарского края проведут онлайн-форум «Стратегии будущего 2.0»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Бесплатный онлайн-форум «Стратегии будущего 2.0» организуют 11 ноября в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Глава краевого департамента инвестиций и развития МСП Василий Воробьев отметил популярность образовательных проектов Фонда развития бизнеса.

«Формат онлайн-форума позволит всем желающим представителям малого и среднего предпринимательства принять участие в проекте», — сказал Воробьев.

В списке тем форума «Товарные тренды 2023», «Выход на маркетплейсы. С чем на данный момент могут столкнуться селлеры». А также «Продажи на максимум. 24 способа продавать день в день», «Креативные бизнес решения для увеличения продаж». На форуме выступят четыре эксперта.

После регистрации каждый участник получит бонус — видеоуроки от экспертов в области работы на Wildberries и OZON, ведения бизнеса с Китаем, креативного маркетинга и продажах.

Сто самых активных участников получат возможность обучения в трехдневном Бизнес-Weekend на Красной поляне.

Трансляция стартует 11 ноября в 12:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Организаторами выступят Фонд развития бизнеса Краснодарского края при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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