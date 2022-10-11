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С начала года Фонд микрофинансирования Кубани выдал свыше 2 млрд рублей льготных займов

Экономика
11.10.2022 15:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-fond-mikrofinansirovaniya-kubani-vydal-svyshe-2-mlrd-rublej-lgotnyh-zajmov
С начала года Фонд микрофинансирования Кубани выдал свыше 2 млрд рублей льготных займов
Фото pxhere.com

С начала года востребованность краевых микрозаймов увеличилась на 45%. По льготным процентным ставкам от 0,1% до 6,5% годовых краевой Фонд микрофинансирования уже выдал 823 займа МСП и самозанятым.

С начала года объем выданных средств уже превысил 2 млрд рублей. Об этом рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Замглавы Кубани также отметил, что по результатам исследования рынка микрофинансовых организаций, проведенного RAEX, по итогам прошлого года Фонд микрофинансирования Краснодарского края стал крупнейшей некоммерческой микрофинансовой организацией РФ по основным показателям деятельности.

«Нам удалось создать в регионе действительно мощный институт поддержки бизнеса. Фонд занимает лидирующие позиции в исследованиях рынка начиная с 2018 года. Но самое важное то, что он действительно востребован предпринимательским сообществом», — сказал вице-губернатор.

По вопросам предоставления займов можно обратиться по телефону +7 (861) 298-08-08. Также консультацию можно получить по e-mail: [email protected] Подробная информация о программах представлена на сайте, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: Фонд микрофинансирования Краснодарского края с начала года ввел 5 новых льготных займов.

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