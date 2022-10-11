Фонд микрофинансирования Краснодарского края с начала года ввел 5 новых льготных займов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего на Кубани для представителей малого и среднего предпринимательства сейчас действует 20 программ льготного кредитования. Предприниматели могут оформить займ до 5 млн рублей на срок до трех лет.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель отметил, что власти региона находятся на постоянной связи с предпринимательским сообществом. С начала 2022 года для них ввели пять новых программ льготных займов. По его словам, главная задача Фонда микрофинансирования — поддержать бизнес. Для этого предпринимателям Кубани сохранили низкие ставки по льготному кредитованию.

Среди новых льготных займов для кубанских предпринимателей:

«Экспортер» — процентная ставка 1-3% годовых для компаний, занимающихся заграничной торговлей;

— процентная ставка 1-3% годовых для компаний, занимающихся заграничной торговлей; «Торговля» — по ставке рефинансирования;

— по ставке рефинансирования; «Социальный» — ставка 0,1% годовых;

— ставка 0,1% годовых; «Бизнес-ипотека» — ставка 6,5% годовых на покупку коммерческой недвижимости под ее же залог;

— ставка 6,5% годовых на покупку коммерческой недвижимости под ее же залог; «Сделано на Кубани» — ставка 1,2% годовых.

Кроме того, в 2022 году внесли изменения в микрозаем «Промышленник». Специализирующиеся на обработке производства могут получить кредит под 1% годовых, если поставляют свою продукцию в отели и санатории по долгосрочным контрактам.

Правила предоставления льготных займов предпринимателям представлены на сайте. Все интересующие вопросы по работе Фонда микрофинансирования Краснодарского края можно уточнить по телефону: 8 (861) 298-08-08.

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