В Славянском районе построили более 3 км распределительных газопроводов

Новые инженерные сети позволят газифицировать более 35 участков и домов села Ачуево. Также благодаря новым коммуникациям газ подведут к детским лагерям.

Газопроводы протяженностью более 3 км построили по краевой госпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса».

Всего в Краснодарском крае в этом году построят более 180 км газопроводов. Догазификацию проводят до границ участка за счет единого оператора. Заявку можно подать на «Госуслугах», на сайте Единого оператора газификации и сайтах газораспределительных организаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае по программе догазификации подвели газ к 13 тыс. домов.