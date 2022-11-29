В Славянском районе построили более 3 км распределительных газопроводов
Общество
29.11.2022 17:26
Новые инженерные сети позволят газифицировать более 35 участков и домов села Ачуево. Также благодаря новым коммуникациям газ подведут к детским лагерям.
Газопроводы протяженностью более 3 км построили по краевой госпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса».
Всего в Краснодарском крае в этом году построят более 180 км газопроводов. Догазификацию проводят до границ участка за счет единого оператора. Заявку можно подать на «Госуслугах», на сайте Единого оператора газификации и сайтах газораспределительных организаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодарском крае по программе догазификации подвели газ к 13 тыс. домов.
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