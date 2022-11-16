В Краснодарском крае по программе догазификации подвели газ к 13 тыс. домов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Программу догазификации домовладений на текущий год выполнили на 80%. Об этом на заседании регионального штаба сообщил министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин.

Прошунин рассказал, что газ бесплатно подвели уже к 13 тыс. домов.

«От жителей поступило 15 тыс. 770 договоров, по которым срок реализации объектов 2021 — 2022 годы. Задачу по догазификации частных домовладений на текущий год выполнили на 80%. К 13 тыс. домовладений уже бесплатно подвели газ. Оставшуюся часть договоров исполнят с 2023 по 2026 год. Основная нагрузка ляжет на следующий год. Поэтому сейчас мы должны обсудить дальнейшие совместные действия и предусмотреть сложные ситуации, которое могут возникнуть в процессе реализации», — сказал Прошунин.

В настоящее время на Кубани работают свыше 400 пунктов приема заявлений на бесплатную догазификацию. Также заявку можно оставить заявление можно подать через «Госуслуги», на сайте Единого оператора, а также на сайтах газораспределительных организаций. Кроме того, действует сайт с интерактивной картой, где можно ознакомиться с актуальной информацией и подать заявление.

Для социально незащищенных категорий граждан предусмотрены компенсации на проектирование и подключение сети, строительство или реконструкцию внутреннего газопровода, поставку, приобретение, установку оборудования и прибора учета. Компенсацию могут получить те, кто газифицировал дом после 17 сентября 2021 года, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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