В Славянском районе пенсионер за рулем «Жигулей» вылетел в кювет, мужчина погиб

Смертельная авария произошла 5 декабря около 7:10 на 9 км автомобильной дороги хутор Ханьков — станица Анастасиевская.

По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 не выбрал безопасную скорость для движения, потерял управление и вылетел с дороги в кювет.

В результате ДТП водитель мужчина погиб от полученных травм до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

