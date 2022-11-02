В Славянском районе открыли первый в крае «Фермерский островок»

Видео канала «Кубань 24»

Это магазин, в котором можно приобрести товары местных производителей. Первая такая торговая точка в регионе открылась в Славянске-на-Кубани.

В магазине широкий ассортимент. Здесь есть свежие овощи и фрукты, мясо, рыба, молочная продукция, чай, а также деликатесы. Все из первых рук, минуя длинные цепочки поставок.

«Мы, как Департамент потребительской сферы края, заинтересованы в том, чтобы поддерживать местных производителей, давать им возможность сбыта, реализации своей продукции. Потому что, как вы уже заметили, это продукция с ограниченным сроком годности, ее достаточно тяжело продвинуть в сети. У них есть свои условия. Поэтому это тот формат, который позволит развиваться именно нашему Краснодарскому краю», — сообщила заместитель руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Ольга Ольшанская.

«Фермерский островок» — это проект Корпорации МСП. На Кубани он запущен при поддержке краевого Департамента потребительской сферы. Все представленные в магазине продукты натуральные, без консервантов и химических добавок.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый «Фермерский островок» в Краснодарском крае откроется 1 ноября в поселке Совхозном на улице Школьной, 605 Б.