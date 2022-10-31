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В Славянском районе 1 ноября откроют «Фермерский островок»

Экономика
31.10.2022 16:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-slavyanskom-rajone-1-noyabrya-otkroyut-fermerskij-ostrovok
В Славянском районе 1 ноября откроют «Фермерский островок»
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Первый «Фермерский островок» в Краснодарском крае откроется 1 ноября в поселке Совхозном на улице Школьной, 605 Б.

На новой торговой площадке можно будет приобрести мясо, рыбу, фрукты, овощи и молочную продукцию от местных производителей. Проект «Фермерский островок» Корпорация МСП запустила при поддержке департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя региона.

«Сотрудничество в рамках пилотного проекта позволит кубанским производителям реализовывать свой товар напрямую. А потребители получат доступ к широкому ассортименту фермерской продукции. Надеемся, что такой проект, как «Фермерский островок», будет способствовать решению вопросов реализации фермерских продуктов и получит распространение на всей территории региона», — сказал глава департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, отечественные сельхозпроизводители расширили ассортимент и полноценно заместили ушедший импорт. Он подчеркнул, что миссия «Фермерских островков» — проложить кратчайший путь «от грядки» к столу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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