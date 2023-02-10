В Славянском районе мужчина устроил в своей квартире наркопритон
Происшествия
10.02.2023 14:46
Сотрудники полиции по Славянскому району получили информацию о том, что 45-летний местных жителей содержит наркопритон.
При проверке сведения подтвердились. Мужчина постоянно предоставлял свою квартиру наркоманам для употребления запрещенных веществ. При осмотре в помещении нашли вещи, которые используют обычно для приготовления и употребления наркотиков. Также нашли пакет с марихуаной весом около 42 г.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело об организации наркопритона и хранении наркотиков. Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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