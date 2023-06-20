В Славянском районе куница забежала в магазин косметики и устроила погром

Утром 20 июня в станице Анастасиевской в магазин «Магнит Косметик» на улице Красной забежала куница. Сотрудники магазина вызвали спасателей.

Зверек наотрез отказывался идти в руки к спасателям. Его удалось поймать, накрыв корзинкой для покупок. При этом животное не проявляло агрессии. Возможно, это домашняя куница, которая сбежала от хозяев и поселилась на чердачном помещении магазина. С чердака в торговый зал животное попало после того, как один из элементов потолка не выдержал нагрузки и упал.

Приютить зверька решила одна из покупательниц, которая была в это время в магазине. Спасатели передали куницу ее новой хозяйке, сообщает Telegram-канал ГКУ «Кубань-СПАС».

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