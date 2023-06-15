Большая и агрессивная змея не пускала домой семью в Новороссийске

Это произошло 15 июня на территории одного из частных домов в поселке Гайдук.

Желтобрюхий заполз во двор и забрался на крыльцо дома. Змея вела себя агрессивно и отказывалась пускать людей в дом. Семья не смогла справиться со змеей самостоятельно и обратилась за помощью в городскую службу спасения.

Спасатели вскоре прибыли на место и поймали агрессивную змею с помощью подручных средств.

«Изловили «сторожевую» змею, а затем выпустили ее в лесополосе!», — написал в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Желтобрюхие полозы не ядовиты и не представляют опасности для людей. Длина взрослой особи достигает 2 м. Эти змеи необычно агрессивным нравом.

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