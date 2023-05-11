Семью агрессивных енотов «выселили» с чердака дома в Краснодарском крае

Жители частного дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района услышали странные звуки на чердаке. Они обнаружили там семейство енотов.

Дикие животные вели себя агрессивно. Хозяева дома не смогли их прогнать самостоятельно и обратились за помощью в местную спасательную службу. Сотрудники «Кубань-СПАС» вскоре прибыли на место и демонтировали лист шифера на крыше. С помощью подручных средств они поймали четырех енотов: мать и троих малышей.

Непрошеных гостей посадили в клетку, вывезли за черту хутора и выпустили в естественную среду обитания. Никто из животных не пострадал.

Выяснилось, что люди не жили в этом доме более 2 лет. Поэтому еноты облюбовали жилище и не хотели добровольно его покидать, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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