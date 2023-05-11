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Наглый енот проник в дом в Новороссийске и устроил беспорядок

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/naglyj-enot-pronik-v-dom-v-novorossijske-i-ustroil-besporyadok
Наглый енот проник в дом в Новороссийске и устроил беспорядок
Фото t.me/alekseioderov

Дикий енот пришел из леса в один из частных домов в поселке Гайдук. Он решил там остаться и устроил беспорядок.

Хозяев дома такое соседство не устроило. Они не смогли прогнать наглого енота самостоятельно и обратились за помощью в городскую службу спасения.

Вскоре в дом приехали спасатели. Они поймали «незваного гостя» с помощью удавки, а затем отвезли енота в лесополосу и выпустили в естественную среду обитания.

«Спасаем всех: енотов от людей и людей от енотов!», — написал в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Читайте также: агрессивного енота поймали спасатели во дворе жителя Краснодарского края. В Апшеронский отряд «Кубань-СПАС» в ночь с 10 на 11 марта поступило сообщение о том, что в частный дом забрался дикий енот.

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