Наглый енот проник в дом в Новороссийске и устроил беспорядок

Дикий енот пришел из леса в один из частных домов в поселке Гайдук. Он решил там остаться и устроил беспорядок.

Хозяев дома такое соседство не устроило. Они не смогли прогнать наглого енота самостоятельно и обратились за помощью в городскую службу спасения.

Вскоре в дом приехали спасатели. Они поймали «незваного гостя» с помощью удавки, а затем отвезли енота в лесополосу и выпустили в естественную среду обитания.

«Спасаем всех: енотов от людей и людей от енотов!», — написал в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

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