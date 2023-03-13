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Агрессивного енота поймали спасатели во дворе жителя Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/agressivnogo-enota-pojmali-spasateli-vo-dvore-zhitelya-krasnodarskogo-kraya
Агрессивного енота поймали спасатели во дворе жителя Краснодарского края
Фото t.me/kubanspas

В Апшеронский отряд «Кубань-СПАС» в ночь с 10 на 11 марта поступило сообщение о том, что во двор забрался дикий енот.

Спасателям позвонил житель хутора Николаенко. Мужчина рассказал о том, что животное проникло к нему на территорию двора. Попытки выгнать незваного гостя успехами не увенчались.

Прибывшие на место вызова спасатели при помощи шанцевого инструмента и пластикового ведра поймали енота. Затем енота вывезли в лес и выпустили в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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