Агрессивного енота поймали спасатели во дворе жителя Краснодарского края
Происшествия
13.03.2023 14:29
В Апшеронский отряд «Кубань-СПАС» в ночь с 10 на 11 марта поступило сообщение о том, что во двор забрался дикий енот.
Спасателям позвонил житель хутора Николаенко. Мужчина рассказал о том, что животное проникло к нему на территорию двора. Попытки выгнать незваного гостя успехами не увенчались.
Прибывшие на место вызова спасатели при помощи шанцевого инструмента и пластикового ведра поймали енота. Затем енота вывезли в лес и выпустили в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.
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