В Славянском районе фермеры вырастили тыкву-гиганта весом более 200 кг
Общество
23.11.2022 09:19
Чтобы взвесить огромную тыкву, супругам-фермерам из станицы Петровской пришлось распилить ее ножовкой на части.
— Торжественный момент — взвешиваем первый кусочек. Целых 24 кг.
Общий вес плода удивил хозяев — 203 кг. Теперь они решают, какие блюда приготовить из тыквы-рекордсменки.
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