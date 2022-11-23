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В Славянском районе фермеры вырастили тыкву-гиганта весом более 200 кг

Общество
23.11.2022 09:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-slavyanskom-rajone-fermery-vyrastili-tykvu-giganta-vesom-bolee-200-kg
Видео канала «Кубань 24»

Чтобы взвесить огромную тыкву, супругам-фермерам из станицы Петровской пришлось распилить ее ножовкой на части.

— Торжественный момент — взвешиваем первый кусочек. Целых 24 кг.

Общий вес плода удивил хозяев — 203 кг. Теперь они решают, какие блюда приготовить из тыквы-рекордсменки.

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