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В Ейском районе для увеличения надоев коровам проигрывают классическую музыку

14.11.2022 08:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejskom-rajone-dlya-uvelicheniya-nadoev-korovam-proigryvayut-klassicheskuyu-muzyku
Видео канала «Кубань 24»

Фермеры одного из сельхозпредприятий Ейского района внедряют эффективные методы работы. Местные буренки уже месяц дают молоко, слушая Бетховена, Моцарта и Огинского.

Коровам включают лишь шедевры мирового искусства, их оберегают от депрессивных звуков. Таким образом надои уже удалось увеличить на 1%.

Музыкальные концерты в коровниках Кубани — элемент современной технологии по производству молока.

Читайте также: какую музыку предпочитают коровы из Горячего Ключа.

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