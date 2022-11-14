В Ейском районе для увеличения надоев коровам проигрывают классическую музыку
Фермеры одного из сельхозпредприятий Ейского района внедряют эффективные методы работы. Местные буренки уже месяц дают молоко, слушая Бетховена, Моцарта и Огинского.
Коровам включают лишь шедевры мирового искусства, их оберегают от депрессивных звуков. Таким образом надои уже удалось увеличить на 1%.
Музыкальные концерты в коровниках Кубани — элемент современной технологии по производству молока.
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