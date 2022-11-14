В Ейском районе для увеличения надоев коровам проигрывают классическую музыку

Видео канала «Кубань 24»

Фермеры одного из сельхозпредприятий Ейского района внедряют эффективные методы работы. Местные буренки уже месяц дают молоко, слушая Бетховена, Моцарта и Огинского.

Коровам включают лишь шедевры мирового искусства, их оберегают от депрессивных звуков. Таким образом надои уже удалось увеличить на 1%.

Музыкальные концерты в коровниках Кубани — элемент современной технологии по производству молока.

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