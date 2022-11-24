В Славянском районе досрочно выполнили план переселения из аварийного жилья

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Многоквартирный дом по улице Строительной, 43 в Славянске-на-Кубани расселили по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Расселению и сносу подлежал один дом, признанный аварийным в 2016 году. В 12 квартирах дома проживали 24 человека. Им выплатили сумму в размере возмещения.

«Этап 2022–2023 годов адресной программы по расселению стартовал еще в прошлом году, так как мы идем на опережение. Славянский район — участник этого этапа. Необходимые процедуры планировали завершить в конце следующего года, однако муниципалитет досрочно выполнил свой план», — отметил министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» расселяют жителей домов, признанных аварийными до 2017 года. Всего на Кубани с 2019 года расселили около 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре начали расселять аварийные дома из этапа 2023 года.