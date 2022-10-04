В Краснодаре начали расселять аварийные дома из этапа 2023 года
Общество
04.10.2022 11:08
Планируется расселить жильцов порядка 22 домов, в которых живут более 500 человек. Работы ведут по нацпроекту «Жилье и городская среда».
Уже расселили восемь аварийных домов.
«Для более оперативной работы начали выполнять часть программы нацпроекта, запланированной на 2023 год. Чтобы горожанам не пришлось долго ждать», — уточнил начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.
Он добавил, что по муниципальной программе уже расселили пять аварийных домов. Всего же в рамках этой программы запланировано расселение 10 аварийных домов, в которых живут 88 человек. Итого в 2022 году расселят 32 аварийных дома, сообщает пресс-служба мэрии.
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