В Краснодаре начали расселять аварийные дома из этапа 2023 года

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Планируется расселить жильцов порядка 22 домов, в которых живут более 500 человек. Работы ведут по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Уже расселили восемь аварийных домов.

«Для более оперативной работы начали выполнять часть программы нацпроекта, запланированной на 2023 год. Чтобы горожанам не пришлось долго ждать», — уточнил начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.

Он добавил, что по муниципальной программе уже расселили пять аварийных домов. Всего же в рамках этой программы запланировано расселение 10 аварийных домов, в которых живут 88 человек. Итого в 2022 году расселят 32 аварийных дома, сообщает пресс-служба мэрии.

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