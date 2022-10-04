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В Краснодаре начали расселять аварийные дома из этапа 2023 года

Общество
04.10.2022 11:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-rasselyat-avarijnye-doma-iz-etapa-2023-goda
В Краснодаре начали расселять аварийные дома из этапа 2023 года
Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Планируется расселить жильцов порядка 22 домов, в которых живут более 500 человек. Работы ведут по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Уже расселили восемь аварийных домов.

«Для более оперативной работы начали выполнять часть программы нацпроекта, запланированной на 2023 год. Чтобы горожанам не пришлось долго ждать», — уточнил начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.

Он добавил, что по муниципальной программе уже расселили пять аварийных домов. Всего же в рамках этой программы запланировано расселение 10 аварийных домов, в которых живут 88 человек. Итого в 2022 году расселят 32 аварийных дома, сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте также: в Крымском районе по нацпроекту за два года расселили четыре аварийных дома.

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